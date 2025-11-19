Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в ЖК "Домашний" в Тюмени

Жители ЖК "Домашний" вечером во вторник сняли на видео компанию мужчин, один из которых стрелял автоматной очередью из оружия, и вызвали полицию. Информацию об этом опубликовали ряд тг-каналов и СМИ.
В силовых структурах на просьбу прокомментировать ситуацию нашему изданию ответили, что личность стрелявшего установлена, автомат, по предварительным данным, охолощенный, никто не пострадал, да и инцидента никакого не было.
Правовая оценка действиям гражданина будет дана после установления всех обстоятельств.
