Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в ЖК "Домашний" в Тюмени

09:36 19 ноября 2025
Жители ЖК "Домашний" вечером во вторник сняли на видео компанию мужчин, один из которых стрелял автоматной очередью из оружия, и вызвали полицию. Информацию об этом опубликовали ряд тг-каналов и СМИ.

В силовых структурах на просьбу прокомментировать ситуацию нашему изданию ответили, что личность стрелявшего установлена, автомат, по предварительным данным, охолощенный, никто не пострадал, да и инцидента никакого не было.

Правовая оценка действиям гражданина будет дана после установления всех обстоятельств.

Теги: полиция , стрельба
