Более 23 лет колонии на двоих заработали тюменцы за вымогательство и избиение жертвы

11:20 18 ноября 2025
Тюменский райсуд признал двух мужчин виновными в вымогательстве и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев и 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что с сентября по декабрь 2024 года подсудимые, угрожая физической расправой, вынуждали предпринимателя вернуть мнимую задолженность в размере 250 тыс. рублей в пользу другого бизнесмена за якобы некачественное выполнение строительных работ. В январе 2025 года, получив отказ в передаче денег, на одной из строийплощадок Тюменского района, избили потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью, сообщили в облпрокуратуре.

