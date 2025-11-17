Более 30 человек пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области за выходные дни

За выходные дни в Тюменской области выросло количество дорожных аварий. По данным ГАИ ТО, за два дня произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в них получили ранения 33 человека, в том числе трое детей и семь пешеходов.

В Тюмени на улице Мельникайте, 138 19-летний начинающий водитель спровоцировал массовое ДТП, въехав на "Тойоте" в три стоящих автомобиля. В ДТП пострадали 5 человек: 2 пассажира, 1 водитель и 2 пешехода.

Автомобиль ВАЗ-2107 ехал в опору освещения на 24-м километре автодороги Тюмень-Омск. В ДТП получили ранения двое молодых людей 21 года и 17-летняя девушка.