Руководителя компании в Тюмени будут судить за мошенничество с утилизацией отходов при сносе аварийных домов

16:46 11 ноября 2025
Руководителя коммерческой организации обвиняют в 15 фактах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, по версии следствия, с мая 2019 года по январь 2024 года он при сносе аварийных жилых домов по муниципальным контрактам по  поддельным документам о ликвидации отходов на специализированном полигоне в качестве компенсации затрат получил из бюджета 9,1 млн рублей. 

На имущество обвиняемого стоимостью 3,8 млн рублей наложен арест. Муниципальное учреждение заявило гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры ТО.

Теги: аварийное жильё , бюджет , мошенничество , прокуратура
