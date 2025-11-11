Руководителя компании в Тюмени будут судить за мошенничество с утилизацией отходов при сносе аварийных домов

Руководителя коммерческой организации обвиняют в 15 фактах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, по версии следствия, с мая 2019 года по январь 2024 года он при сносе аварийных жилых домов по муниципальным контрактам по поддельным документам о ликвидации отходов на специализированном полигоне в качестве компенсации затрат получил из бюджета 9,1 млн рублей.

На имущество обвиняемого стоимостью 3,8 млн рублей наложен арест. Муниципальное учреждение заявило гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры ТО.