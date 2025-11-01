В Голышмановском округе при пожаре пострадал человек

В селе Евсино Голышмановского округа ночью 1 ноября произошел пожар в частном деревянном доме на улице Заречной. Огонь перекинулся на хозпостройку – общая площадь пожара составила 92 квадратных метра.

На месте вызова работали 5 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области и областной противопожарной службы, в ликвидации огня задействовали 2 единицы техники.

Один человек пострадал на пожаре. Предварительная причина ночного происшествия – короткое замыкание.