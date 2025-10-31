Сотрудника компании по ремонту скважин будут судить за пожар на уватском месторождении

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту пожара на Радонежском месторождении, в результате которого причинен тяжкий вред здоровью двум сотрудникам организации, обвиняемым по делу стал старший мастер по ремонту скважин подрядной организации, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, сотрудник компании-подрядчика нарушил требования промышленной безопасности, в результате чего 17 февраля 2025 года на одной из кустовых площадок Радонежского месторождения Уватского района при спускоподъемных работах произошел неконтролируемый выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием. В результате возникшего пожара три работника подрядной организации получили телесные повреждения различной степени тяжести, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение города Тюмени. В результате полученных травм им причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст.217 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.