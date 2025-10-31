АО "Транснефть – Сибирь" развивает корпоративное волонтёрское движение

В АО "Транснефть – Сибирь" развивается корпоративное волонтёрское движение, объединяющее более 3,5 тысячи сотрудников и членов их семей. Инициативы реализуются во всех регионах присутствия компании – в Тюменской, Свердловской, Томской и Курганской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Основные направления волонтёрской деятельности –поддержка воспитанников социальных учреждений, ветеранов Великой Отечественной войны, организация донорских, экологических, просветительских и историко-патриотических акций. Особое внимание уделяется помощи социально уязвимым категориям граждан: многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, детям, оставшимся без попечения родителей, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Многие проекты инициируются и реализуются молодыми специалистами и активистами предприятия.

С начала 2025 года сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" провели десятки добровольческих акций, в том числе направленных на поддержку участников специальной военной операции. В рамках этих инициатив волонтёры изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи, а также собирают и направляют в зону проведения операции необходимое снаряжение и оборудование.

Так, молодые сотрудники Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ) совместно с профсоюзным комитетом приняли участие в проекте "СВОих не бросаем!". На собранные средства было закуплено 360 метров специализированной утеплённой ткани с универсальным камуфляжным рисунком, из которой волонтёры штаба "Шьём для Наших" изготовили около 70 комплектов спецодежды. Гуманитарная помощь была оперативно доставлена участникам специальной военной операции. С 2022 года участниками штаба отправлено более 10 тысяч изделий: одежда, маскировочные костюмы, подушки и мягкие игрушки-талисманы.

[img_1

]Работник Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Юрий Фирсов инициировал сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Первоначально к акции присоединились лишь несколько человек, однако вскоре к ней подключились жители посёлка Сентябрьский Нефтеюганского района (ХМАО — Югра) и коллеги по предприятию. Волонтёры ЛПДС "Южный Балык" совместно с учащимися Сентябрьской школы подготовили письма поддержки. В результате акции были собраны тёплая одежда, обувь, термобельё, медикаменты (по заявкам бойцов), строительные инструменты, включая шуруповёрты и сварочные аппараты, бензогенераторы, сапёрные лопаты и другое. Весь груз был доставлен на передовую на автомобилях с прицепами.

"Быть волонтёром — значит творить добро от чистого сердца. Наши коллеги находят время и силы для участия в добровольческой деятельности. Общее стремление помочь в трудное время сплачивает коллектив", – отметила председатель Совета молодёжи СУПЛАВ Анастасия Кугаевская.