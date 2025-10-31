В Тюмени завершили реконструкцию ключевой для водоснабжения города станции

В Тюмени завершили реконструкцию станции первого подъёма Метелёвских водоочистных сооружений. Это один из ключевых объектов системы - оборудование способно поднимать свыше 150 000 кубометров воды из реки Туры в сутки, обеспечивая потребность более половины жителей агломерации, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.

На обновленной станции вместо устаревших 3 насосов специалисты установили 4 современных насосных агрегата, заменили трубопроводы и запорную арматуру, внедрили автоматизированную систему управления. "Сколько нужно на текущий момент времени, столько мы воды и подаём. Не тратим лишнюю электроэнергию на перекачку воды и позволяем плавно работать водоочистным сооружениям, что повышает качество очистки", - отметил начальник цеха сооружений водоподготовки ООО "Тюмень Водоканал" Константин Сливченков.

Ольга Сарбаева, гендиректор ООО "Тюмень Водоканал":

Станция реконструировалась в рабочих условиях. Потребители ни на минуту не почувствовали каких-то неудобств. Речной водозабор работает всегда. С этим фактом была связана сложность и уникальность работ.

Реконструкция станции – один из этапов большой модернизации Метелёвских водоочистных сооружений. Введена в эксплуатацию первая очередь. Специалисты продолжают реконструкцию второй очереди станции без остановки процесса очистки воды.

Павел Перевалов, замгубернатора Тюменской области:

Станция первого подъёма - это современный объект, объект энергоэффективный, с высокой степенью резервирования. С высокой степенью нашей уверенности в том, что водоснабжение областной столицы будет осуществляться штатно, вне зависимости от сложных ситуаций. Здесь сегодня решены вопросы, связанные с возможным низким уровнем воды в реке Тура, связанные с образованием шуги. Мы можем быть уверены, что проблем, которые когда-то были в областной столице, не будет.

"Тюмень Водоканал" модернизирует объекты на основании концессионного соглашения, заключенного с администрацией г. Тюмени при участии правительства Тюменской области. С 2018 по 2031 годы более 26,5 млрд рублей будет вложено в развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюмени.