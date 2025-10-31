Инновации в агросекторе 7 ноября обсудят в Тюменской области

Четвертый ежегодный региональный форум "Иннотех АПК" пройдет 7 ноября 2025 года в технологическом кластере "Пышминская долина" (Винзили, Агротехническая, 3).

На форуме обсудят роль инновационных подходов и технологий в сельском хозяйстве, развитие потенциала сельских территорий, поддержку государственных инициатив, пути роста фермерских хозяйств и опыт "ветеранов". В числе выступающих - ключевые фигуры и эксперты отрасли, руководители крупнейших агрохолдингов.

"Иннотех АПК является площадкой для конструктивного взаимодействия бизнеса и власти, обсуждения инструментов цифровизации и технологических решений, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса", - отмечают организаторы.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.

Форум пройдет при поддержке департаментов АПК и инвестполитики, филиала Фонда "Защитники отечества", в числе экспертов выступят начальник Управления развития малого агробизнеса Минсельхоза России Ренаты Бибарсовой, первый зампред Ассоциации "Народный фермер" Иван Мартьянов.

Подробности о форуме и регистрация - на сайте иннотех-апк.рф.