В аварии с автобусом на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск 2 человека погибли и 9 пострадали

Автобус с пассажирами утром упал в кювет и перевернулся на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе, в результате происшествия 2 человека погибли на месте, 9 пострадало, сообщили власти.

Сообщение о ДТП произошло в дежурную часть УМВД России по Югре поступило 7:40. По предварительным данным водитель автоуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Для оказания первой помощи пострадавшим было привлечено 9 бригад скорой медицинской помощи, все они доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Всего в автобусе находилось 16 человек, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет.

Оказание помощи пострадавшим при ДТП в Ханты-Мансийском районе на личном контроле губернатора Югры. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

СК начал процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.