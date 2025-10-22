Тюменцы могут принять участие в конкурсе волонтерских инициатив

Прием заявок на конкурс волонтерских инициатив "Тюменская область – территория добрых дел" проводит Ресурсный Добро.Центр региона, к участию приглашают активных добровольцев, общественные объединения, инициативные группы и некоммерческие организации, которые успешно реализуют социальные проекты или практики уже не менее года.

Конкурс нацелен на выявление и поощрение социально значимых проектов и практик. В прошлом году победителями стали проекты "МЕДиана", "Я – Донор #450 мл", "Уголок памяти", "Тёплые ладошки" и "Молодежный экспресс".

Заявки принимаются до 9 ноября на электронную почту Ресурсного Добро.Центра Тюменской области: i@dobrointmn.ru. По всем вопросам можно связаться с Яной Юрьевной Рафальской по телефону: 8-950-486-42-72