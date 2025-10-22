Ярмарку вакансий для ветеранов спецоперации и их семей проведут в Тюмени

Отделение Кадрового центра "Работа России" по городу Тюмени и Тюменскому муниципальному округу 24 октября проводит ярмарку вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей.

Заинтересованных в трудоустройстве тюменцев ждут с 11:00 до 12:00. в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" (Водопроводная, 36/3). Организаторы обещают прямые собеседования с представителями компаний - возможность сразу обсудить условия и задать вопросы, выбор вакансий и консультации по обучению в рамках нацпроекта "Кадры". Среди работодателей Управление судебных приставов, аэропорт "Рощино", "Почта России", подразделение транспортной безопасности "Войтек", "Восток" и другие предприятия региона.