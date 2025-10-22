Тюменская область признана самой выгодной для семейных путешествий в ноябре

Яндекс Путешествия проанализировали бронирования в российских отелях и апартаментах и назвали наиболее выгодные направления для семейного отдыха в ноябре - Тюменская область в этом списке заняла первое место.

По данным сервиса, средняя цена за ночь в области снизилась на 72% в сравнении с прошлым годом и составила 5 470 рублей за ночь (2 взрослых и ребенок), число бронирований выросло на 15%.

В среднем про России количество заказов на осенний отдых с детьми выросло на 17% по сравнению с прошлым годом. Семьи будут останавливаться в отеле на 2-3 ночи.

В топ-10 регионов для выгодного семейного отдыха в ноябре также вошли:

Кемеровская область / -31% / 10 780 руб. / +58%

Мурманская область / -18% / 9 650 руб. / +48%

Ростовская область / -15% / 6 790 руб. / +33%

Свердловская область / -15% / 7 920 руб. / +15%

Вологодская область / -14% / 6 270 руб. / +24%

Нижегородская область / -13% / 8 470 руб. / +80%

Новосибирская область / -12% / 6 580 руб. / +2%

Калининградская область / -9% / 7 690 руб. / +60%

Смоленская область / -7% / 7 280 руб. / +30%.

По данным сервиса, в ноябре 2025 года выгодными населенными пунктами для "семейных" путешественников оказались Кабардинка (снижение средней стоимости ночи на 30% по сравнению с прошлым годом, 7200 рублей за ночь), Казань (- 22% по сравнению с прошлым годом, 7820 рублей за ночь), и Новороссийск (-30%, 4 800 рублей). Чаще всего семьи в ноябре останавливаются в отелях (68% от общего количества бронирований) и апартаментах (13%), сообщили в пресс-службе Яндекса.