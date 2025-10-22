34 лесных пожара произошло в Тюменской области за пожароопасный сезон

Нынешний пожароопасный сезон в Тюменской области длился с 5 апреля до 20 октября и прошел спокойно: за указанный период в регионе зарегистрировано 34 лесных пожара на общей площади 206 га и 177 ландшафтных пожаров на площади 1985 га, сообщили нашему изданию в информационном центре правительства.

Цифры для сравнения

В 2024 году на эту же дату зафиксировано 50 лесных пожаров на площади 193,8 га и 343 ландшафтных пожара на площади 1589 га.

В 2023 году пожароопасный сезон длился с 3 апреля по 27 октября, за то время на территории региона было ликвидировано 222 лесных и 435 ландшафтных пожаров на площади 28 526 га и 22 500 га соответственно.

Татьяна Тихонова