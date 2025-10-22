Урок цифры об ИИ-агентах провели для тюменских школьников

Специалисты Западно-Сибирского отделения Сбербанка провели более 40 уроков на тему ИИ-агентов для школьников Тюменской области. Слушателями стали 1300 детей. Все они смогли получить соответствующие сертификаты.

Цель проекта — познакомить учеников с основными принципами работы технологий искусственного интеллекта (ИИ) и объяснить особенности функционирования виртуальных помощников, называемых ИИ-агентами. Материалы урока доступны на сайте.

Один из уроков был проведен для участников детского форума "Инфотех Junior", который стал первым событием тюменской IT-недели. Урок провела главный клиентский менеджер по цифровым проектам Западно-Сибирского отделения Сбербанка Екатерина Булатова.

Екатерина Булатова, главный клиентский менеджер по цифровым проектам Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

Искусственный интеллект уже давно перестал быть фантастикой. Сегодня ИИ умеет создавать книги и музыку, в бизнесе он автоматизирует рутинные задачи, а в медицине участвует в разработке лекарств и диагностике заболеваний. Цифровые компетенции становятся одним из ключевых навыков для будущих поколений. Вместе со школьниками мы разобрались, как отличить обычные ИИ-технологии от ИИ-агентов, которые способны принимать самостоятельные решения и действовать от имени человека. Ребята увлеченно размышляли над тем, какую пользу принесут нам ИИ-агенты и какие повседневные процессы они смогут взять на себя.

Урок предназначен для широкой аудитории — детей с 1-го по 11-й класс, родителей и педагогов. С помощью видеоролика и игрового тренажёра он простыми словами объясняет, как работают ИИ-агенты. В целом участниками "Урока цифры", который разработал Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при поддержке Сбера и GigaChat, стали 2,886 млн школьников из России и других стран.

Ежегодная Всероссийская акция "Урок цифры" проводится с 2018 года АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", нацпроекта "Цифровая экономика", а также нового национального проекта "Экономика данных".