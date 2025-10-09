Ставшего авторитетом в сизо заключенного будут судить в Тюмени за вымогательство и экстремизм

Прокуратура направила в Тюменский областной суд дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении 37-летнего уроженца Ишимского района и четырех его соучастников, помимо этого, их обвиняют в вымогательстве, организации экстремистской организации и участии в ней.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области, с декабря 2020 года по июнь 2022 года занял высшее положение в преступной иерархии среди лиц, придерживающихся криминальной идеологии - "положенец за СИЗО-1". Пользуясь статусом, он контролировал соблюдение установленных в преступном мире правил и порядков и наделял соответствующими полномочиями соучастников, разрешал конфликты между представителями криминальной среды, применяя принятую в ней систему наказаний. Также он организовал сбор и распределение средств неформальной казны для материальной поддержки заключенных, в том числе путем вымогательства у других следственно-арестованных и осужденных лиц. Кроме того, преступный авторитет создал в следственном изоляторе ячейку запрещенного в России международного экстремистского движения "АУЕ", пропагандирующего криминальные ценности и отрицающего верховенство закона, в которую вошли трое соучастников.

По данным источников, речь идет об Иване Магере, который входил в ОПГ Сергея Патрушева, в октябре 2024 по обвинению в 15 преступлениях (грабеж, вымогательство, мошенничество и заражение ВИЧ-инфекцией) его приговорили к 19 годам колонии особого режима.