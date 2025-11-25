Портрет ипотечного заемщика в Тюменской области составили в ВТБ

По данным ВТБ, на ипотеку в Тюменской области рассчитывают в основном относительно молодые семейные люди с высокой зарплатой. Они ориентируются на льготные жилищные программы.
В большинстве случаев кредиты на улучшение жилищных условий в Тюменской области оформляют мужчины, на них приходится 53% сделок, соответственно, оставшиеся 47% ипотечных заемщиков – это женщины. Средний возраст – 36 лет. 78% получателей ипотеки в регионе состоят в браке и у 95% есть дети. При этом три четверти таких семей имеют одного ребенка, а у 25% – детей двое и более.
Что касается занятости, то 96% людей, оформляющих ипотеку, работают в найме с официальным доходом около 204 тыс. рублей в месяц.
Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:
В основном тюменцы оформляют ипотеку с господдержкой, на неё сейчас приходится более 95% выдач. Такие кредиты жители оформляют в среднем на 29 лет с ежемесячным платежом около 32 тысяч рублей. Срок, на который рассчитывают тюменцы при рыночной ипотеки без льгот, составляет 18 лет при платеже 41 тысяч рублей. Сейчас при высоких ставках на сбережения мы видим явную тенденцию, когда практически половину ежемесячного платежа за ипотеку заемщики оплачивают процентами со вклада.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru