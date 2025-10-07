Тюменцам сообщили, как вести себя при атаке БПЛА

После обнаружения трех беспилотников в черте города Тюмени антитеррористическая комиссия города Тюмени решила проинформировать горожан о действиях при обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В случае визуального обнаружения в воздухе БПЛА необходимо:

- оперативно сообщить в службу вызова экстренных оперативных служб по номеру "112" или в полицию по номеру "102" следующую информацию: свою фамилию, имя, отчество; место, время, количество и тип обнаруженных БПЛА; примерное направление полета и характер поведения (зависание, барражирование над объектом...); другую важную информацию;

- по возможности покинуть опасную зону и укрыться в ближайших подъездах, цокольных этажах, подвалах жилых домов, подземных переходах, подземных парковках;

- пользоваться лифтом нельзя;

- если вы находитесь в помещении, необходимо отойти от окон;

- предупредить других людей об опасности нахождения на открытой местности;

- не пытаться сбить БПЛА.

При применении средств поражения с использованием БПЛА:

- не поддаваться панике. Выдержка и четкость ваших действий может спасти жизнь, здоровье вам и другим людям.

В случае обнаружения места посадки или падения БПЛА на местности:

- запрещено приближаться к БПЛА;

- информацию о месте его падения необходимо немедленно сообщить по указанным телефонам;

- при этом не совершать звонков по телефону в непосредственной близости от БПЛА — это может привести к детонации.

ВАЖНО: не пытайтесь подходить к упавшему БПЛА, чтобы снимать его на фото и видео – это опасно для вашей жизни! Также категорически запрещается размещать фото и видео БПЛА, комментарии о месте происшествия в публичном пространстве (телеграм-каналы, соцсети, групповые чаты и т.п.). Распространенные вами данные могут быть использованы в экстремистских целях.

Для оперативного информирования силовых структур об угрозах применения БПЛА, Общероссийским народным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" разработано приложение для мобильного телефона "Радар.НФ" позволяющее любому гражданину при визуальном обнаружении БПЛА, а также иных противоправных проявлений (чрезвычайных ситуаций), производить их фиксацию и передачу в режиме реального времени в заинтересованные правоохранительные органы и силовые структуры для принятия мер по локализации.