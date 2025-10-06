Более 25 млн рублей перевели тюменцы мошенникам за неделю

За минувшую неделю 64 жителя Тюменской области на счета телефонных и интернет-мошенников перевели свыше 25 млн рублей, самую крупную сумму - 3,7 млн рублей - им перевела пенсионерка из Тюмени.
Пожилую тюменку перевести свои миллионы на безопасный счет убедил представившийся сотрудником ФСБ. В деле уже разбираются следователи, прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования, сообщили в облпрокуратуре.
Узнать, как не попасть на уловки мошенников, прочитать реальные истории пострадавших от их действий, потренироваться в определении угроз, можно на сайте стопмошенники72.рф
