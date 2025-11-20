Более 28 млн рублей на реализацию проектов получили СОНКО Тюмени в 2024 году

Год от года в Тюмени увеличивается финансовая поддержка социально значимых проектов - в 2024 году на реализацию 39 таких проектов некоммерческие организации получили из бюджета города 28,65 млн рублей.

Информацию администрации города Тюмени о реализации муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 2024 году депутаты Тюменской городской думы заслушали на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

За 2024 год 108 СОНКО Тюмени оказана поддержка: 78 воспользовались безвозмездной арендой участков или муниципального имущества, а 30 получили около 28,65 млн рублей в виде грантов на реализацию 39 проектов в образовании, культуре, по пропаганде здорового образа жизни, развитию массового спорта, адаптации инвалидов, поддержке пенсионеров, семей, участников СВО. Большое внимание в администрации города также уделили консультированию СОНКО и популяризации этого вида деятельности.

"Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Тюмени" демонстрирует свою эффективность, способствует решению актуальных социальных проблем, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе оказанию адресной помощи и мер поддержки участникам СВО и членам их семей", - отметила в завершение доклада директор департамента экономики и стратегического развития Мария Туганова.

Депутат Дмитрий Ошурков подчеркнул роль СОНКО в жизни горожан. "Эти общественные организации возглавляют, как правило, преданные своему делу люди, профессионалы, фанаты, они работают не за деньги. Все эти организации связаны в основном с реабилитацией, с детьми, с культурой, патриотическим воспитаниям. Недавно я был в общественной организации "Особый ребенок", посмотрел, как они живут. Они поддерживают 400 семей. При этом финансовая обеспеченность у них небольшая, есть какая-то финансовая помощь от спонсоров, помещение небольшое, но люди двигаются, люди делают большое дело. Нужно привлекать к таким организациям внимание и оказывать всеобщую поддержку", - поделился мнением Ошурков.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко в своем выступлении сделала акцент на финансировании программы. "Если в 2021 году было порядка 16 миллионов рублей выделено в рамках финансовой поддержки в виде грантов, то в 2024 году это уже 28 миллионов рублей. В перечне грантов мы увидели, что большее количество грантов - это образование, культура, здоровый образ жизни, это помощь тем, у кого сложности со здоровьем и так далее. Работа очень достойная, работа нужная", - резюмировала рассмотрение вопроса Елена Бойко.