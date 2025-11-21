Глава Росприроднадзора посетила предприятие "Сибура" в Тобольске

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила с рабочим визитом предприятие "Запсибнефтехим" в Тобольске — крупнейшую в России площадку по производству базовых полимеров. Во время визита ей представили современные технологические решения, которые позволяют снижать экологическую нагрузку даже при высокой производительности комплекса.

"Запсибнефтехим" выпускает около 2,5 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Эти материалы применяются в упаковке, медицине, строительстве и автомобильной промышленности.

На площадке внедрены системы экологического контроля: замкнутый водооборот, газоочистное оборудование, факелы бессажевого горения. Проводится регулярный мониторинг состояния воздуха и природных территорий с участием научных организаций. Превышений нормативов не зафиксировано. Компания также развивает просветительские и общественные экологические проекты в Тобольске — экскурсии, совместные с жителями города замеры качества воздуха, тематические уроки и инициативы по раздельному сбору пластика.

21 ноября Радионова работает в Тюмени. В частности, она посетит Тюменский индустриальный университет, где запланированы подписание соглашения о взаимодействии с участием и.о. ректора Юрия Клочкова, встреча со студентами и учащимися Школы инженерного резерва ТИУ.