Бар с с незаконной продажей алкоголя и 12 нелегалов выявили силовики Тюмени за ночь

11:02 06 октября 2025
За одну ночь полиция при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии выявила в Тюмени 12 нелегальных мигрантов и бар, где крепкий алкоголь продавали без лицензии, сообщает МВД Медиа.

Нарушения выявлены в ходе рейда "Ночной город" по кафе и ночным развлекательным заведениям. 12 иностранцев, у которых отсутствуют документы на право пребывания/проживания в России, задержаны, по семи из них суд решит вопрос о выдворении за пределы страны, остальным выписали штрафы. В отношении недобросовестного владельца ночного заведения полицейские составили протокол по ст. 14.16 КоАП РФ и изъяли из бара около 40 бутылок алкоголя. 

Теги: мигранты , полиция , правила продажи алкоголя
