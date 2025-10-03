Тюменец упал под локомотив и выжил, но ему грозит штраф

16:41 03 октября 2025
На железнодорожной станции Тюмень мужчина решил пренебречь правилами безопасности и пошел к прибывающему поезду не по подземному или надземного переходам, а прямо по путям, запнулся за рельс и упал прямо под колеса локомотива, остаться невредимым он смог благодаря тому, что упал между рельсами - даже не травмировался, однако штраф ему, скорее всего, придется оплатить.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о нарушении гражданином правил безопасности нахождения на объекте железнодорожного транспорта на станции Тюмень. Тюменской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, инициировано привлечение виновного к административной ответственности", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ноябрь, 2025