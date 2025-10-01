Сотрудника банка отправили в колонию за снятие с карт пенсионеров больше 9 млн рублей

В Тюмени к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима приговорен бывший банковский работник, похитивший у 9 пенсионеров более 9 млн рублей, сообщает облпрокуратура.
Установлено, что с 2022 по 2024 годы мужчина крал деньги со счетов пенсионеров, а доступ к ним получал при обслуживании клиентов. Узнав их персональные данные, он тайком выпускал к их счетам дополнительные банковские карты, отключал СМС-уведомления об операциях и после этого беспрепятственно снимал со счетов потерпевших деньги в банкоматах.
