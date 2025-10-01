Тюменца приговорили к году принудительных работ за нацистскую символику

13:42 01 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото СУ СК по ТО

Суд признал виновным в неоднократной публичной демонстрации нацисткой символики 43-летнего жителя Тюмени и приговорил его к  принудительным работам сроком на год, с удержанием 5% зарплаты в доход государства, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

С апреля по декабрь 2024 года мужчина, прежде уже оштрафованный за аналогичное правонарушение, повторно разместил изображение свастики в мессенджерах, уголовно наказуемое деяние выявили и пресекли сотрудники Отдела ФСБ России по Тюменскому гарнизону.

Теги: СКР , суд , уголовная ответственность , ФСБ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025