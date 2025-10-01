Тюменца приговорили к году принудительных работ за нацистскую символику

Фото СУ СК по ТО

Суд признал виновным в неоднократной публичной демонстрации нацисткой символики 43-летнего жителя Тюмени и приговорил его к принудительным работам сроком на год, с удержанием 5% зарплаты в доход государства, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

С апреля по декабрь 2024 года мужчина, прежде уже оштрафованный за аналогичное правонарушение, повторно разместил изображение свастики в мессенджерах, уголовно наказуемое деяние выявили и пресекли сотрудники Отдела ФСБ России по Тюменскому гарнизону.