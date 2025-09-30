В Тюменской области за изнасилование 72-летней женщины арестовали мужчину, решившего сбежать от полиции на велосипеде

15:26 30 сентября 2025
Ярковский районный суд по обвинению в изнасиловании отправил под арест 64-летнего местного жителя, жертвой преступления стала 72-летняя женщина, от полиции он пытался скрыться на велосипеде.

По версии следствия, преступление совершено вечером 19 сентября 2025 года. своей жертве подозреваемый угрожал убийством. Узнав, что женщина заявила в полицию о случившемся, он попытался скрыться от полицейских на велосипеде.

По постановлению суда обвиняемый будет находится под стражей до 21 ноября.

Октябрь, 2025