Пожилой рыбак утонул в селе Абатском, следователи уточнят обстоятельства его гибели

15:10 30 сентября 2025
Фото СУСК по ТО

28 сентября 85-летний житель села Абатское уехал на рыбалку на озеро Коновальское и перестал выходить на связь с родственниками, на следующий день нашли пустую лодку, а к вечеру водолазы достали и тело погибшего.

По предварительным данным, мужчина случайно упал из лодки и утонул, при осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено, однако для установления окончательной причины смерти погибшего назначено судебно-медицинское исследование, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Теги: Абатский район , рыбаки , СКР , утопленник
