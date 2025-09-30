Пожилой рыбак утонул в селе Абатском, следователи уточнят обстоятельства его гибели

28 сентября 85-летний житель села Абатское уехал на рыбалку на озеро Коновальское и перестал выходить на связь с родственниками, на следующий день нашли пустую лодку, а к вечеру водолазы достали и тело погибшего.
По предварительным данным, мужчина случайно упал из лодки и утонул, при осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено, однако для установления окончательной причины смерти погибшего назначено судебно-медицинское исследование, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
