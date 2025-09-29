Школа Тюмени выплатит 300 тысяч рублей ребенку за опасные травмы на уроке физкультуры

Школа заплатит 300 тыс. рублей 11-летней ученице, которая в 2022 году на уроке физкультуры при падении с турника получила множественные закрытые переломы грудного отдела позвоночника и закрытый компрессионный перелом 1-5 позвонков.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы здоровью девочки был причинен тяжкий вред по признаку опасности для жизни, полиция уголовное дело не стала возбуждать в связи с отсутствием события преступления.

Прокуратура по обращению матери пострадавшей провела проверку и обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со школы. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка 300 тысяч рублей.