Девять лет колонии строгого режима заработал тюменец на производстве наркотиков

Девять лет колонии строгого режима и 50 тысяч рублей штрафа - такое наказание для 21-летнего человека за незаконное производство наркотиков и отмывание денежных средств назначил суд Тюменского района.

Установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый совместно с двумя знакомыми, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по сговору для производства мефедрона и его сбыта арендовали дачный домик в Тюменском районе, получили инструкции, лабораторное оборудование и химические реактивы. С сентября 2024 года по апрель 2025 года соучастники незаконно произвели две партии наркотиков, часть из которых разместили в оборудованных тайниках на территории Тюменского района для сбыта. Когда нарколабораторию накрыли, то обнаружили более 642 граммов синтетических наркотиков и оборудование. Кроме того, в сентябре 2024 года подсудимый, получив за незаконный сбыт партии наркотиков аванс в виде криптовалюты, легализовал его путем конвертирования в рублевую валюту (37 тыс. рублей) и зачислил на банковскую карту сожительницы, сообщили в облпрокуратуре.