Югра выселит 45 мигрантов за незаконное нахождение в России

В ходе рейдов полиция Югры выявила 45 незаконно находившихся в округе иностранцев, сейчас все они в Центре временного содержания в Сургуте и покинут территорию страны после необходимых процедур, сообщает "Югра официально".

Причина массовости в том, что с 11 сентября 2025 года утратил силу указ президента РФ, вводивший временные меры по урегулированию статуса иностранных граждан, в связи с этим все, кто лишился законных оснований для нахождения в России, теперь подлежат высылке.

В сообщении отмечается, что пребывание в статусе нелегального мигранта влечет за собой серьезные последствия. После внесения в реестр контролируемых лиц для человека наступают существенные ограничения, включая запрет на наем и покупку жилья, проведение банковских операций и другие санкции, направленные на предотвращение незаконной деятельности.