Тюмень принимает поздравления в честь 440-летия

В Тюмени приятно жить, трудиться и растить детей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании в честь 440-летия столицы региона, которое прошло в ДК "Нефтяник".

"Когда я смотрю сегодня на наш город, мое сердце наполняется невероятной гордостью. Несмотря на солидный возраст, Тюмень с каждым годом становится современнее, удобнее, моложе и динамичнее", – подчеркнул губернатор.

Почетными гостями праздника стали участники специальной военной операции и члены их семей.

"Сегодня наши земляки плечом к плечу со своими боевыми товарищами выполняют свой воинский долг на передовой, в зоне проведения специальной военной операции. А мы здесь, на родной земле, обеспечиваем надежный тыл нашим защитникам и продолжаем строить и развивать Тюмень. Это результат общего труда тюменцев. Я благодарю вас за ваш труд и искреннюю любовь к родному городу. Тюмень для меня – родной дом и место силы, город, который придает энергии и веры в то, что нет ничего невозможного", – обратился к участникам торжественного собрания Александр Моор.

Первый вице-спикер Совета Федерации РФ, сенатор от Тюменской области, экс-губернатор Тюменской области и экс-мэр Тюмени Владимир Якушев, которого земляки приветствовали стоя, в своем выступлении отметил, что Тюмень дважды стала ключевой точкой в истории нашей страны. Это первый русский город за Уралом, с которого началось освоение Сибири и Дальнего Востока. И это стартовая позиция для создания мощнейшего Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, который вывел СССР, а впоследствии и Российскую Федерацию, на мировой рынок энергоносителей.

"Сделано очень многое, но для того, чтобы город развивался и двигался вперед, предстоит сделать еще больше. И конечно, нам сегодня, в непростой исторический момент, необходимо быть всем вместе, ответить на все вызовы, которые стоят перед нами, но ни в коем случае не забывать о наших стратегических планах, о том, какой наша Тюмень будет в будущем", – акцентировал внимание Владимир Якушев.

Первый вице-спикер верхней палаты российского парламента поблагодарил тюменцев за все, что они делают для развития города и страны. Владимир Якушев пожелал Тюмени процветания и новых больших планов на будущее.

"Мы привыкли очень высоко поднимать планку. Но, как показывает практика, мы еще и умеем с этими планами справляться", – обратился к горожанам Владимир Якушев.

С 440-летием Тюмень поздравили полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, экс-мэр областной столицы, а ныне губернатор Югры Руслан Кухарук, главы городов УрФО и мэр белорусского города-побратима Тюмени – Бреста.

Глава Тюмени Максим Афанасьев и председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова вручили знаки отличия почетных граждан города народному учителю РФ Ольге Ройтблат и заведующему кардиохирургическим отделением № 2 ОКБ № 1 Кириллу Горбатикову.

Ольга Ройтблат – доктор педагогических наук, руководитель Центра общественно значимых проектов Тюменского областного государственного института развития регионального образования.

Кирилл Горбатиков – выдающийся тюменский врач. Недавно команда кардиохирургов под его руководством впервые в России, применив уникальную методику, спасла новорожденного ребенка с редчайшим пороком сердца.

.