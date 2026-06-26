Кирилл Горбатиков и Ольга Ройтблат стали почетными гражданами Тюмени по решению депутатов гордумы

Вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени" депутаты Тюмеской городской думы традиционно рассмотрели на июньском заседании. По итогам обсуждения кандидатур и тайного голосования за выдающиеся заслуги перед городом почетного звания удостоены известный в России кардиохирург, завотделением кардиологии ОКБ-1, заслуженный врач РФ Кирилл Горбатиков и доктор педагогических наук, народный учитель РФ Ольга Ройтблат.

Кирилл Горбатиков — доктор наук, профессор, более 36 лет в медицине, из них 34 года работает в ОКБ-1. На его счету тысячи спасенных детских жизней, в том числе благодаря его авторской методике по оперативному лечению врожденных пороков сердца. Профессора Горбатикова знают не только в Тюмени, но и других регионах России и зарубежом. Об этом в своих выступлениях сказали депутаты Есенгалий Ибраев и Вадим Долгих.

Ольга Ройтблат — доктор педагогических наук, народный учитель РФ, отмечена нагрудным знаком "Почетный наставник Российской Федерации". Более 30 лет отдала школе № 34 Тюмени, пройдя путь от учителя до директора. Сегодня Ольга Владимировна руководит Центром общественно значимых проектов ТОГИРРО, является членом Общественной палаты города Тюмени, продолжая свой путь наставника и новатора. Человек с огромным сердцем. Слова поддержки в ее адрес выразили Екатерина Вешкурцева, Сергей Пыхалов и Елена Бойко.

Звание "Почетный гражданин города Тюмени" — это признание как профессиональных успехов, так и огромного, многолетнего и бескорыстного вклада в жизнь города, уверены депутаты.

"Заслуги Кирилла Викторовича Горбатикова выходят далеко за пределы операционной. Он — наставник молодых врачей, автор научных работ, которые задают стандарты лечения по всей России. Ольга Владимировна Ройтблат — это человек, который посвятил свою жизнь отрасли образования. Каждый из этих людей — личность поистине легендарная, и их объединяет одно: безграничная преданность своему делу и родному краю", — прокомментировала выбор депутатов председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Официальное награждение с вручением дипломов, лент, нагрудных знаков и удостоверения Кириллу Горбатикову и Ольге Ройтблат состоится в рамках праздничных торжеств, посвященных Дню города.