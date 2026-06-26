ВТБ и "Магнит" запустили сервис доставки по всей России

ВТБ и розничная сеть "Магнит" запустили сервис доставки на всей территории России. Пользователи могут заказать товары на витрине ретейлера в приложении банка, там же оплатить и оформить доставку. В настоящее время в проекте участвует ассортимент розничного формата "магазинов у дома".

По оценкам участников рынка, проект отражает тренд на стремление крупных экосистем замкнуть на себе максимум пользовательских сценариев — от финансовых услуг до ежедневных покупок. Как отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный, процесс объединения финансовых сервисов с повседневными покупками развивается, а приложение банка становится настоящим хабом. Спрос на такие продукты высок и этот опыт будет тиражироваться с другими партнерами, добавил он.

Директор бизнес-формата "Фудтех" ("Магнит Доставка") розничной сети "Магнит" Антон Зубов подчеркнул, что проект дает доступ к ассортименту сети максимально широкой аудитории. Сервис доставки будет расширяться: в июле к нему добавятся товары из "М.Косметик".

Эксперты отмечают, что перспективы таких коллабораций – благоприятные. Для ретейла партнёрство с банком — способ расширить предложение и удержать клиента. Для банка — это возможность глубже интегрироваться в повседневные сценарии, оставаясь рядом с клиентом в момент принятия решения о покупке.

В мае в рамках партнерства был запущен платежный сервис "Магнит Пэй ВТБ". Он включает в себя совместную карту, при оплате которой покупатели смогут автоматически получать кешбэк бонусами "Магнита". Кроме того, при оплате картой ВТБ банк начисляет и свой кешбэк, он может составлять до 10% от суммы покупок в торговой сети. Сервис уже работает в 9 регионах и скоро станет доступен по всей стране.

По данным исследования ВТБ за февраль-март 2026 года, россияне проявляют интерес к возможности заказывать в приложении банка товары и нефинансовые услуги. В пятерку наиболее востребованных категорий входят продукты питания и готова еда (56%), бронирование отелей и билетов (49%), покупка электроники и бытовой техники (46%), одежды и аксессуаров (44%), а также косметики и бытовой химии (39%).