Работу сервисов сбора и координации добровольцев на случай ЧС проверили в Тюменской области

В Тюменской области прошли учения, на которых проверили, как работают цифровые сервисы, спасательные службы и готовность жителей прийти на помощь. Внимание уделили системе адресных оповещений: пилотной группе граждан отправили push-уведомления, которые также появились в ленте новостей на портале Госуслуг. Такой формат позволяет быстро информировать людей о текущей обстановке и правилах поведения при ЧС, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Одновременно с оповещением отработали механизм сбора натуральной помощи — вещей, продуктов, медикаментов. В системе заполнили справочник необходимых ресурсов, и он автоматически отобразился на региональной странице ЧС на Госуслугах. На интерактивной карте отметили точки сбора гуманитарной помощи и пункты, где можно присоединиться к добровольцам.

В прошлом году Тюменская область тоже тестировала сервис МЧС и Минцифры России. Здесь внедрили уведомление о выплатах пострадавшим — жителям направляли предзаполненное заявление через Госуслуги для выбора способа получения средств.

Кроме того, регион успешно внедряет собственные разработки: чат-бот "Паводок.Инфо" в "Максе" консультирует граждан о текущей гидрологической обстановке; на Геопортале действует интерактивный картографический сервис "Паводки". На нем можно посмотреть, где разлились реки, какие дороги перекрыты или затоплены, пункты временного размещения, места сбора гуманитарной помощи, пункты вакцинации и гидропосты.