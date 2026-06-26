На площадке кампуса в июле начнется большое строительство

Госэкспертиза дала положительной заключение по второму этапу реализации проекта по строительству в Тюмени Межуниверситетского кампуса мирового уровня, к возведению 9 из 10 запланированных объектов строители приступят в июне, сообщил губернатор Александр Моор.

"Теперь мы можем перейти к активной фазе работ. В июле приступим к строительству девяти крупных объектов. На территории кампуса разместятся технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр развития и поддержки талантливой молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс, конгресс-центр и четыре гостиницы-общежития для студентов", – рассказал глава региона.

Кампу возводится в Тюмени в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" – это стратегическая инвестиция в развитие тюменской науки и региона в целом, он станет точкой притяжения для талантливых молодых людей со всей страны и из-за рубежа, акцентировал внимание Александр Моор.

"Благодаря новейшей инфраструктуре наши университеты смогут совершить качественный рывок и реализовать свой образовательный, научный и инновационный потенциал", – подчеркнул губернатор.