Совет Законодателей проанализировал успешные практики Тюмеской области, Югры и Ямала

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, депутат Государственной Думы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Иван Квитка, первый замглавы облдумы, руководитель фракции регионального парламента "Единая Россия" Андрей Артюхов, заместители председателя Наталья Шевчик, Галина Резяпова и Владимир Нефедьев, глава комитета по социальной политике Ольга Швецова в режиме ВКС приняли участие в заседании Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Вёл заседание в порядке очерёдности председатель Думы Югры Борис Хохряков. В повестке дня – темы, актуальные для всех трех субъектов.

Так, председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков, замглавы Тюменской областной думы Галина Резяпова, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко представили информацию о реализации мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья в субъектах.

О развитии малого и среднего предпринимательства в территориях рассказали вице-спикер Думы ХМАО-Югры Владимир Семёнов, замглавы Тюменской облдумы Владимир Нефедьев и зампредседателя Заксобрания Ямала Владимир Казарин.

Глава комитета Думы ХМАО-Югры по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Александр Сальников, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, глава Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин поделились опытом работы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

О том, как в регионах обеспечивается доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения проинформировали участников заседания вице-спикер Думы Югры Наталья Западнова, глава социального комитета тюменского парламента Ольга Швецова и председатель комитета ямальского Заксобрания по социальной политике Татьяна Бучкова.

Подводя итоги, спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил, что свою работу завершает седьмой созыв Тюменской областной думы и Думы Югры. "Всего за это время состоялось 15 заседаний Совета Законодателей трех субъектов, мы посетили Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск, Салехард, Лабытнанги, Когалым, Белоярский, Новый Уренгой, посёлки Тазовский и Яр-Сале. Нам удалось проанализировать успешные практики развития территорий, обсудить актуальные для наших избирателей вопросы, изучить положительный опыт наших регионов в самых разных сферах, - сказал он. - Наше межпарламентское сотрудничество и взаимодействие в таком формате продолжается уже более тридцати лет. И все эти годы оно направлено на социально-экономическое развитие наших регионов, а значит, прежде всего, на повышение качества жизни земляков".