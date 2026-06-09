Сайфитдинов на форуме "Диалог парламентариев" рассказал о важности региональных инициатив

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов принял участие в форуме "Диалог парламентариев", посвящённом 120-летию российского парламентаризма. Он состоялся по инициативе Заксобрания ЯНАО в Салехарде при участии представителей верхней и нижней палаты Федерального Собрания РФ, Тюменской, Челябинской, Свердловской и Волгоградской областей, Югры, Карелии, Якутии, Красноярского края, ДНР, экспертов, общественников, ветеранов СВО.

"На тематической секции партии "Единая Россия" "Есть результат!" рассказал, как региональные инициативы становятся драйвером федеральных решений Народной программы, которая отражает интересы всех жителей, касается всех сфер жизни наших граждан. Это не только перечень наказов, это еще и база для новых законопроектов. Представил подходы и практики региона по продвижению законодательных решений, направленных на достижение целей программы ЕР. Так, например, сейчас в Госдуме рассматриваются наши предложения - законопроект, дающий участникам СВО право на ускоренное получение среднего профессионального образования с учётом боевого опыта, а также проект закона об установлении 6 июня Дня тружеников тыла в память о трудовом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сообщил Сайфитдинов в "Максе".

По мнению председателя облдумы, проведение таких масштабных форумов полезно и продуктивно. Обмен опытом, лучшими практиками и наработками способствует повышению эффективности депутатской деятельности. "Межпарламентское сотрудничество в целом – это действенный инструмент укрепления доверия между гражданским обществом и институтами государственной власти", - подчеркнул Сайфитдинов.