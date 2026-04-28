Участники "Боевого кадрового резерва" ознакомились с парламентской деятельностью

В Тюменской областной думе прошла встреча руководителей депутатских фракций с участниками программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Мероприятие состоялось в рамках третьего образовательного модуля "Региональное и муниципальное управление", цель которого - познакомить ветеранов с особенностями государственной и муниципальной службы на площадках Тюмени и Тобольска.

Открывая встречу, заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский отметил, что не случайно она проходит именно в день 120-летия российского парламентаризма. Он подчеркнул важность парламентской демократии и роль законодательной власти, особо выделив высокую ответственность депутатов перед избирателями — от их знаний и решений зависит качество жизни людей.

Первый заместитель председателя областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов рассказал о деятельности партии и фракции, а также о важнейших направлениях работы депутатов: законотворческой, с обращениями граждан, по реализации проектов "Единой России" и взаимодействию с общественными организациями.

Андрей Артюхов отметил, что за последнее время был принят целый ряд законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей - предусмотрены субсидии на строительство жилья, а также бесплатное предоставление земельных участков и жилых помещений социального найма. Кроме того, в Государственную Думу РФ направлена инициатива об ускоренном получении среднего профобразования с учётом опыта военной службы.

Как пример работы партии по помощи бойцам СВО и их близким Андрей Артюхов привел участникам встречи навигатор с информацией о мерах поддержки, подготовленный юристом "Единой России" Андреем Щербининым. Первый вице-спикер рассказал, что регулярно собираются и отправляются гуманитарные грузы на передовую, реализуется проект "Надёжный тыл" - для жён и детей бойцов организуют психологические, спортивные и творческие мероприятия.



Руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин отметил, что по вопросам поддержки участников СВО депутаты голосуют единогласно. Он подробно остановился на законодательных инициативах фракции ЛДПР, пояснив, что какие-то из них рассматриваются и поддерживаются на федеральном уровне, а некоторые в силу ряда причин еще нуждаются в более детальной проработке.

Глава фракции КПРФ Тамара Казанцева рассказала о работе в муниципалитетах, акцентировав внимание на волонтёрской деятельности. Активисты производят печи, шьют одежду, заготавливают продукты, собирают медикаменты и закупают необходимое оборудование. В прошлом году была оказана материальная помощь на технику для модернизации дронов, что позволило повысить их надёжность. Законодатель сообщила, что с начала спецоперации члены партии регулярно отправляют на Донбасс гуманитарные конвои.

В ходе общения участники задавали интересующие их вопросы. На все были получены подробные ответы. В свою очередь, участник "Боевого кадрового резерва", депутат Думы Уватского муниципального округа Андрей Спиридонов поблагодарил руководителей фракций за конструктивный диалог. Он отметил, что такие встречи дают ценные знания о том, как на практике принимаются законы и реализуются партийные проекты.