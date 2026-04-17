Выставку к 80-летию Владимира Жириновского открыли в Тюменской облдуме

Посвященная Владимиру Жириновскому выставка открыта в Тюменской областной Думе 16 апреля. На ней представлены архивные фото и документы, в том числе о посещениях Жириновским Тюменской области, Югры и Ямала. В торжественной церемонии приняли участие депутаты всех фракций.

"Владимир Жириновский был действительно человеком-эпохой. Мы лично с ним неоднократно встречались и на Ямале, и в Тюмени. Это был очень неординарный, яркий, эрудированный человек, который внёс вклад в становление парламентской системы страны", - отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Цикл мероприятий по увековечиванию памяти основателя ЛДПР проводится в России по поручению главы государства Владимира Путина.