Соглашение о сотрудничестве заключили думы Перми и Тюмени

Тюменская и Пермская думы заключили соглашение о сотрудничестве, подписание документа состоялось в рамках заседания координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, который проходил в Перми 10 апреля.

Стороны рассчитывают, что соглашение станет основой для долгосрочного партнерства и придаст импульс экономическому и социальному развитию городов.

Председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин:

Такие соглашения позволяют не только обмениваться опытом, но и принимать решения, которые сделают жизнь горожан комфортнее и безопаснее. Уверен, что совместная работа откроет новые возможности для наших городов.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова:

Будем обмениваться опытом в самых разных сферах — от городского хозяйства и транспортной политики до социальных инициатив и работы с молодежью, вместе искать ответы на общие вызовы, учиться друг у друга лучшим практикам, перенимать то, что уже хорошо работает в соседнем регионе.

Тюменская гордума VIII созыва активно развивает и укрепляет межрегиональное сотрудничество, соглашение о сотрудничестве с Пермью - одиннадцатое по счету, Ранее аналогичные документы были подписаны с представительными органами власти Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Красноярска, Салехарда, Ханты-Мансийска, Якутска, Краснодона, Волгограда и Рязани.