Сайфитдинов: Совет Законодателей трёх субъектов – экспертная площадка для диалога о развитии регионов

В Салехарде состоялось 41-е заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. В рамках мероприятия участники побывали на церемонии открытия 65-го юбилейного слета оленеводов, посетили "Ямальскую школу-интернат имени Василия Давыдова", возложили цветы к памятнику Сергею Корепанову.

Законодатели трёх субъектов побывали в самом большом храме Арктики – Кафедральном соборе Преображения Господня в Салехарде, посетили также два спортивных объекта – экстрим-парк и строящийся спортивный комплекс "Ямал-Арена". Осмотрели подземный мерзлотник под Обдорским острогом, который сегодня активно восстанавливается, чтобы уже в 2028 году принять первых туристов. Он станет одним из интереснейших объектов показа.

На пленарном заседании обсудили роль региональных парламентов в консолидации общества в Год единства народов России, вопросы поддержки многодетных семей, обеспечения информационной безопасности в условиях цифровой трансформации и развития молодежного парламентаризма.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа, Общественной молодежной палатой при Тюменской областной думе и Молодежным парламентом при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов в своем выступлении поделился опытом взаимодействия законодательного органа с общественными объединениями. Он рассказал о работе Общественного совета при региональном парламенте, сотрудничестве с Общественной палатой Тюменской области и органами местного самоуправления, а также поддержке ветеранских организаций, участников СВО и их семей, волонтеров.

"Безусловно, в Год единства народов России мы с особым вниманием относимся к национально-культурным автономиям. Действуем в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года и Стратегии государственной национальной политики в Тюменской области. Контролируем исполнение закона "О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных общественных объединений в Тюменской области", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин отметил, что ключевыми приоритетами государственной политики нашей страны во все времена были укрепление единства народа, поддержка мира и согласия между разными культурами и религиями, защита традиционных ценностей и формирование общероссийской идентичности. "Уверен, что объявленный год – это только начало нашей совместной масштабной работы, которая позволит укрепить позиции нашей страны", - заявил он.

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков отметил, что роль региональных парламентов в Год единства народов России является ключевой для диалога между властью, политическими силами и гражданским обществом.

"Основная задача представителей региональных парламентов заключается в укреплении доверия к государству путем принятия понятных и важных законов. В Югре они касаются развития экономики и социальной сферы, а также укрепление каркаса нормативно-правовых актов, позволяющих оказывать помощь участникам специальной военной операции", - акцентировал он.

Подводя итоги работы, Фуат Сайфитдинов отметил, что Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа – это значимая экспертная площадка, где уже более тридцати лет рассматриваются вопросы развития трех субъектов, и очередное заседание в Салехарде не стало исключением.

"Мы обсудили проект договора между органами государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала о порядке проведения выборов депутатов Тюменской областной думы восьмого созыва. Общий конструктивный подход к этому важному политическому событию в жизни наших регионов – еще одно свидетельство единства наших взглядов. Мы уделили особое внимание роли законодательных органов власти в консолидации общества, что особенно актуально в Год единства народов России. Молодежные палаты наших субъектов подписали соглашение о сотрудничестве. Очень важно поддержать молодых лидеров, выступить их наставниками", - подчеркнул глава парламента.

Фуат Сайфитдинов также выразил искреннюю благодарность Сергею Ямкину и Борису Хохрякову за неизменно интересную и конструктивную работу.