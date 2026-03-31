Путин присвоил тюменке звание заслуженного геолога России

Президент России Владимир Путин за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный геолог Российской Федерации" присвоил заведующей лабораторией Западно-Сибирского института проблем геологии нефти и газа Тюменского индустриального университета Ольге Павленко.

