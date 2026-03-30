Экс-руководитель Тюменского концертно-театрального объединения возглавила аналогичную структуру в Курганской области

Вероника Кирюшина назначена руководителем Курганского театрально-концертногообъединения (КТКО), она хорошо знакома со спецификой деятельности культурных организаций и имеет успешный опыт реализации масштабных проектов, сообщили в управлении культуры региона.
Начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко:
Должность генерального директора КТКО была предложена Веронике Александровне мной лично, когда у нас встал вопрос о новом руководителе. Ранее она проявила интерес к работе в регионе, заявилась на конкурс, который управление культуры проводило по формированию кадрового резерва. Многие коллеги из сферы культуры из разных регионов рекомендовали ее как грамотного специалиста. У нее большой опыт работы, за плечами масштабные проекты: "Лето в Тобольском кремле", "Тюменская весна" и многие другие. Есть видение развития Курганского театрально-концертного объединения. Сейчас она будет знакомиться с коллективом, с задачами, которые перед ней стоят.
Кирюшина возглавляла Тюменское концертно-театральное объединение около трех лет, до сентября 2025 года. ее предшественник на новом месте, Виктор Антипин, остаётся в команде и продолжит работу в должности советника по вопросам культуры.
Вероника Кирюшина:
Я с интересом следила за масштабными проектами и фестивалями, которые проходили в Курганской области. Интересно поработать в профессиональной команде, которая здесь сложилась, внести что-то новое в культурную жизнь региона. В ближайшее время планирую познакомиться с коллективом. Будем работать вместе, готовиться к масштабным проектам. Скоро стартует фестиваль Дениса Мацуева. Постараемся сделать так, чтобы события, спектакли, концерты, фестивали, которые проводит Курганское театрально-концертное объединение, были еще ярче и интереснее для жителей области и для ее гостей.
