Экс-руководитель Тюменского концертно-театрального объединения возглавила аналогичную структуру в Курганской области

Вероника Кирюшина назначена руководителем Курганского театрально-концертногообъединения (КТКО), она хорошо знакома со спецификой деятельности культурных организаций и имеет успешный опыт реализации масштабных проектов, сообщили в управлении культуры региона.

Начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко:

Должность генерального директора КТКО была предложена Веронике Александровне мной лично, когда у нас встал вопрос о новом руководителе. Ранее она проявила интерес к работе в регионе, заявилась на конкурс, который управление культуры проводило по формированию кадрового резерва. Многие коллеги из сферы культуры из разных регионов рекомендовали ее как грамотного специалиста. У нее большой опыт работы, за плечами масштабные проекты: "Лето в Тобольском кремле", "Тюменская весна" и многие другие. Есть видение развития Курганского театрально-концертного объединения. Сейчас она будет знакомиться с коллективом, с задачами, которые перед ней стоят.

Кирюшина возглавляла Тюменское концертно-театральное объединение около трех лет, до сентября 2025 года. ее предшественник на новом месте, Виктор Антипин, остаётся в команде и продолжит работу в должности советника по вопросам культуры.

