Обновленная общественная палата Тюмеской области провела первое заседание

В новый состав Общественной палаты Тюменской области вошли жители региона разных поколений, представители общественных и религиозных организаций, в том числе участники специальной военной операции. Пятый состав обновился более чем на треть. Председателем переизбрали Геннадия Чеботарева, сообщил губернатор Александр Моор.

Главная задача Общественной палаты – быть мостом между людьми и властью: следить за работой госорганов, поддерживать полезные инициативы, согласовывать интересы разных групп населения, напомнил губернатор.

На первом заседании палаты обсуждались поддержка участников СВО и их семей, общественный контроль за проведением выборов, гуманитарная помощь новым регионам страны и дальнейшее развитие общественной жизни в регионе в рамках Года единства народов России.

Зампредседателя палаты Тюменской области избран председатель Тюменского регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

Губернатор поздравил общественных лидеров с избранием на ответственные посты, пожелав им и всем членам региональной Общественной палаты успехов в их многогранной и важной для региона деятельности.