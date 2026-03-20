Наталья Шевчик намерена продолжить депутатскую деятельность в новом созыве Тюменской облдумы

Заместитель председателя Тюменской облдумы, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее", председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик подала документы для участия в предварительном голосовании по выборам депутатов Тюменской областной думы, которое проводит партия. Напомним, оно будет проходить с 25 по 31 мая в электронном формате через Госуслуги.

"Считаю, что изучение общественного мнения о кандидатах - это очень правильный, демократический шаг. Он означает, что партия всегда ждет обратной связи от населения. Ведь все, что делается в нашем регионе, в том числе и в рамках Народной программы “Единой России”, делается для людей", - сказала Наталья Шевчик.

Заместитель председателя Тюменской облдумы отметила, что готова получить общественную оценку от избирателей:

Эта необходимая проверка для каждого, кто идет на голосование, кто считает возможным для себя дальше заниматься депутатской деятельностью. В такой момент можно посмотреть на себя и свои дела со стороны, в очередной раз пообщаться с избирателями.

Выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании "Единой России" проходит как в электронном, так и в очном формате до 30 апреля. На момент выхода новости на сайте предварительного голосования 7 кандидатур в облдуму: Андрей Артюхов, Сергей Высоких, Константин Грибовских, Евгений Зуев, Радомир Кадук, Илья Мякишев, Валерия Феткуллова и Евгений Ожогин - претендент на кресло в Госдуме.