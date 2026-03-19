Тюменцы предложили россиянам отмечать 6 июня День тружеников тыла

Депутаты Тюменской гордумы поддержали инициативу основателя движения "Бессмертный полк" Геннадия Иванова установить в России новую памятную дату – День тружеников тыла, законопроект направлен в Госдуму.

С учетом вклада тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне законопроектом предлагается установить единую для всех субъектов Российской Федерации памятную дату День тружеников тыла – 6 июня. Дата выбрана в соотвествии с датой указа Президиума ВС СССР от 1945 года об учреждении медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", которой награждали тружеников тыла. В России проживает 80 тысяч тружеников тыла, в том числе 1,5 - в Тюменской области.