Фуат Сайфитдинов провел личный прием граждан

Спикер тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов провёл прием граждан в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. Вопросы, с которыми обратились заявители, были самые разные – поддержка активистов волонтерских организаций, отправка гумпомощи в зону СВО, жилищные темы.

Так, член регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" попросил содействия в отправке гуманитарной помощи военнослужащим и жителям ЛНР.

Руководитель Совета ветеранов микрорайона Тарманы поблагодарила Фуата Сайфитдинова за конструктивное взаимодействие и рассказала о деятельности волонтерского движения на территории. Активисты изготавливают окопные свечи, шьют различные изделия для нужд госпиталей, вяжут носки и варежки – помощь стараются сделать адресной, чтобы наши защитники в зоне проведения спецоперации чувствовали заботу и знали – их ждут, в них верят.

По мнению главы парламента, любое, даже самое малое участие имеет значение. "Сегодня никто из нас не остаётся в стороне, мы сообща единым, надежным тылом вместе с нашими бойцами на фронте приближаем общую Победу", - сказал спикер облдумы.

Фуат Сайфитдинов выслушал всех обратившихся, дал детальные разъяснения и взял вопросы под личный контроль. "Жители обращаются с разными вопросами, требующими индивидуального подхода. Основная наша задача – объективно проанализировать их и предпринять все возможное, чтобы помочь нашим землякам", - подчеркнул он.