В шестом сезоне "Лидеров России" участвуют 1044 тюменских управленца

На участие в шестом сезоне конкурса "Лидеры России" зарегистрировалось почти 75,4 тысячи участников из 89 российских регионов и 66 стран мира, в том числе 1044 управленца из Тюменской области. Далее участников ожидает дистанционный этап.

"Лидеры России" - флагманский проект Президентской платформы "Россия – страна возможностей", в этом году он впервые пройдет в командном формате и объединяет управленцев из самых разных сфер.

Андрей Бетин, гендиректор Президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж":

В корпоративных и государственных категориях за звание лучших борются команды крупнейших российских компаний с вице-президентами и генеральными директорами в составе, а также 59 команд федерального уровня — большинство министерств и ведомств, делегировавших на конкурс участников, в том числе замминистров. Свои управленческие команды официально выставили 77 субъектов РФ, и среди участников — вице-губернаторы и председатели региональных правительств. Тысячи организаций разного профиля и калибра — от ведущих корпораций и федеральных органов власти до университетов и школ. Совсем скоро они встретятся в нашем конкурсе, и мы будем наблюдать, как уже не отдельные руководители, а целые команды соревнуются между собой, сражаясь за звание сильнейших управленческих команд страны. Уверен, это будет невероятно интересно.

В категории "Государственные управленческие команды" заявки на участие в конкурсе приняты от 162 команд. Среди них 59 команд, представляющих федеральные органы исполнительной власти и организации федерального уровня. В категории государственных также сформированы 77 команд от субъектов РФ и 24 команды крупных муниципалитетов.

На дистанционном этапе каждый участник пройдет тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг, на основании которого определены полуфиналисты.

Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления – стратегии, операционной деятельности и другого.

Очные финалы пройдут летом 2026 года. Подробную информацию о составах команд, сферах, в которых работают участники, организаторы обещают дать на этапе очных мероприятий.

Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" проводится с 2017 года. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников.