Генеральный консул КНР за три дня в Тюмени пообщался с властями, креаторами и студентами

Официальный визит Генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюна в Тюмени длился три дня и и включал целую серию деловых мероприятий, в том числе встречу с губернатором Александром Моором, переговоры с главой Тюмени Максимом Афанасьевым и посещение Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Также Ло Шисюн посетил Тюменский государственный медицинский университет и Тюменский индустриальный университет, познакомился с участниками Креативного кластера, ознакомился с работой завода по производству нефтепогружного кабеля (Группа компаний "ТОФС") и медиахолдинга "СибИнформБюро".

Во время визита консула обсуждались участие китайских компаний в Промышленно-энергетическом форуме TNF, развитие гуманитарного сотрудничества, расширение взаимодействия в сфере туризма и культуры, информационное и экономическое сотрудничество, проработка вопроса организации прямого авиасообщения между Тюменью и Пекином. Особое внимание было уделено развитию побратимских связей, сообщает об итогах визита информцентр правительства ТО.

В организации визита приняла участие команда InvestTyumen.