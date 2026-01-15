Тюменский депутат Госдумы опроверг сообщения о взломе его аккаунта в МАХ

Фото из архива редакции

Ряд телеграм-каналов 14 января распространил информацию о якобы взломе национального мессенджера МАХ, утечке данных более 15 миллионов человек, в подтверждение публиковался скрин с якобы данными аккаунта депутата Госдумы Николая Брыкина в МАХ, однако и сообщения о взломе, и "доказательства" - не более чем фейк, сообщил депутат в своем тг-канале.

"Телеграм-каналы, в том числе миллионники, распространили фейк о якобы взломе национального мессенджера. В качестве "доказательства" публиковался скрин с якобы данными моего аккаунта в МАХ, которые не соответствуют действительности.Поясню по пунктам: указанный номер телефона мне не принадлежит; я не использую айфон; не имею отношения к комитету Госдумы по безопасности, являюсь членом комитета по международным делам", - сообщил Брыкин.

Сегодня ТАСС опубликовало опровержение хакера, который и заявил о взломе: "Я хотел бы уточнить, что мой предыдущий пост относительно базы данных был неправильным; такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов. Не было крупномасштабного взлома. Я продолжаю следить за развитием событий в мессенджере Max с большим уважением и интересом. Спасибо за ваше понимание", - цитирует его слова агентство. РИА Новости в пресс-службе MAX подтвердили, что никакой утечки нет: "Информация из анонимного источника — очередной фейк. <…> Данные пользователей MAX надежно защищены".

"Ситуация наглядно показывает, как быстро и легко непроверенная информация, подхваченная крупными ресурсами, может ввести в заблуждение миллионы людей. Важно всегда критически оценивать подобные "новости" и обращаться к официальным источникам. Считаю, что данный инцидент является показательным примером того, как рядом каналов буквально фабрикуются дезинформационные кампании против национального мессенджера. Не сомневаюсь, что мои данные, как и данные миллионов пользователей в МАХ надежно защищены", - отметил депутат.